Алексей Кунченко подписал контракт с RCC. Он дебютирует в лиге 3 декабря

Российский полусредневес, экс-боец UFC и PFL Алексей Кунченко (20-3) подписал контракт с RCC.

Как сообщает пресс-служба лиги, 3 декабря он дебютирует в RCC в поединке против Магомедсайгида Алибекова (13-3). Бой откроет главный кард шоу RCC 13. Отметим, что на счету Алибекова уже есть две победы в лиге.

В феврале 2021 года Кунченко из команды «Архангел Михаил» подписал контракт с PFL. Соглашение рассчитано на пять поединков.

Напомним, что 38-летний спортсмен провел в UFC 4 боя, 2 из которых выиграл.