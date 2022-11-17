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Сегодня, 10:46

Вадим Немков допустил возможность реванша с Иржи Прохазкой

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) заявил, что в будущем он может провести реванш с чемпионом UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазкой (29-3).

«Я слежу в принципе за моей весовой категорией, — сказал Немков на пресс-конференции Bellator. — Я рад, что когда-то с ним дрался. У меня был с ним интересный бой, так что, может быть, когда-нибудь и где-нибудь мы снова пересечемся и подеремся».

Немков дрался с Прохазкой в 2015 году в Rizin. Тогда Немков не смог выйти на второй раунд и ему засчитали техническое поражение.

Вадим Немков
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