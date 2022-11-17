Вадим Немков сравнил пляжи Флориды и Анапы

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) высоко оценил пляж во Флориде, добавив, что в Анапе пляж не такой широкий и большой. Об этом боец сказал в интервью «СЭ».

— Как там пляж-то вообще [во Флориде]?

— Пляжи хорошие, ничего не скажешь. Широкие, большие. Нет такого, как в Анапу приедешь и там один в один человек лежит. Здесь такого нет, здесь все очень широко, чисто, очень много волейбольных, футбольных площадок. Можно на пляж пойти и чем-то позаниматься помимо того, что просто полежать. Велосипед в прокат на набережной [можно взять], интересно.

А так юг везде похожий. Такие же, как у нас, на набережной магазины с полотенцами, майками, шортами. В Майами [продается одежда] с надписью «Майами», в Лос-Анджелесе — с надписью «Лос-Анджелес», в Анапе — с надписью «Анапа». Везде похоже».

Немков подерется с Кори Андерсоном (16-5) 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США. Прошлый их бой завершился в третьем раунде. За 5 секунд до конца раунда бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.