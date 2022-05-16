Вячеслав Василевский: «Не хочу, чтобы вокруг нас шли трезвые, сильные, злые, озлобленные ребята»

33-летний российский боец Вячеслав Василевский (36-9) считает, что Александр Шлеменко (61-13) ведет себя не серьезно, а злобно и угрюмо.

«Мне лично, как представителю этого вида спорта, как человеку, живущему в этой стране, не хотелось бы, чтобы вокруг нас шли трезвые, сильные, злые, озлобленные ребята, — сказал Василевский в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить». — Знаешь, такие которые: «Че посмотрел?! Че сказал?!». Я хочу, чтобы люди были сильные, трезвые, улыбчивые. При чем тут серьезность? Разве серьезные люди угрюмые, злые? Я знаю кучу серьезных людей, которые решают серьезнейшие вопросы между собой, делая это совершенно спокойно, улыбаясь, располагая друг к другу, а не с каменным видом».

Василевский и Шлеменко вступили в словесную перепалку 12 мая во время пресс-конференции RCC в преддверии боя Шлеменко с Магомедом Исмаиловым (17-3).