Дацик выступил с обращением к бразильцу Кавалари перед поединком

Российский боец Вячеслав Дацик поделился секретом своего успеха.

«Я думаю, что это уличная закалка, потому что воин рождается в бою, — приводит слова Дацика РЕН ТВ. — Когда тебя много бьют, ты становишься бронебойный. Когда человеку нравится, что он делает, получает от этого удовольствие. Когда выходишь, рубишься, кайфово. Когда тебя бьют, а ты получаешь удовольствие, потому что народу нравится. Тут ты никак людей не обманешь».

Также боец высказался о предстоящем поединке с бразильцем Сауло Кавалари.

«Кавалари чемпион лиги Glory. Я посмотрел его поединок против Дениса Недашковского. У него такой сильный боковой удар. Тренера говорят работать на уклончике, переигрывать на технике. Выйдем, посмотрим, поработаем. Попробую поработать на технике. А дальше как всегда, пропустишь голову, забудешь про технику», — сказал он.

Дацик выразил надежду, что они покажут хороший боец с Кавалари.

«Сауло Кавалари, я жду тебя. Я надеюсь, что мы покажем хороший бой. Мы не будем бегать и красиво зарубимся. Это будет хорошее мясо. Здесь моя победа не гарантирована, но я буду рубиться насмерть», — сказал он.

15 апреля Дацик и Кавалари сразятся по правилам бокса. Посмотреть поединок турнира PRAVDA зрители РЕН ТВ cмогут в прямом эфире.