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Сегодня, 08:32

Мохнаткина проведет бой с чемпионкой PFL

Роман Шишов
Корреспондент
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Россиянка Марина Мохнаткина проведет бой с чемпионкой PFL в легком весе Кайлой Харрисон, информирует пресс-служба промоушена. Поединок пройдет 6 мая на турнире PFL в Арлингтоне (США).

Для 33-летней Мохнаткиной этой будет второй поединок в PFL. В своем дебютном бою в августе 2021 года она победила американку Клаудию Замору единогласным решением судей.

На счету 33-летней Мохнаткиной 6 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летней Харрисон 12 побед в 12 боях на профессиональном уровне.

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