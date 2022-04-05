Сехудо рассказал о помощи Корейскому Зомби в подготовке к бою с Волкановски

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо прокомментировал свою тренерскую деятельность.

Сехудо уже некоторое время является одним из ведущих тренеров в зале Fight Ready в Скоттсдейле, штат Аризона. Там с бывшим олимпийским чемпионом по вольной борьбе работали такие бойцы, как Джон Джонс, Чжан Вэйли, Дейвесон Фигередо и Иржи Прохазка.

«Я стану тренером года, запомните мои слова», — прокомментировал Сехудо опубликованное в соцсетях видео, на котором Корейский Зомби тренируется в его зале.

В главном событии турнира UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле, Чон Чхан Сон, больше известный как Корейский Зомби, сразится с чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски.