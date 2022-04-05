Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:22

Сехудо — о помощи Корейскому Зомби в подготовке к бою с Волкановски: «Я стану тренером года»

Сехудо рассказал о помощи Корейскому Зомби в подготовке к бою с Волкановски
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо прокомментировал свою тренерскую деятельность.

Сехудо уже некоторое время является одним из ведущих тренеров в зале Fight Ready в Скоттсдейле, штат Аризона. Там с бывшим олимпийским чемпионом по вольной борьбе работали такие бойцы, как Джон Джонс, Чжан Вэйли, Дейвесон Фигередо и Иржи Прохазка.

«Я стану тренером года, запомните мои слова», — прокомментировал Сехудо опубликованное в соцсетях видео, на котором Корейский Зомби тренируется в его зале.

В главном событии турнира UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле, Чон Чхан Сон, больше известный как Корейский Зомби, сразится с чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски.

Генри Сехудо
UFC
0
Читайте также
Бывших россиянок гонят из сборной Украины по биатлону. Глава ФБУ пытается их защитить
«Пес» и «Киска». Как и почему Петр Ян и Стерлинг обзывают друг друга пред боем года в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андерсон — о бое с Немковым в финале Гран-при Bellator: «Готовлюсь усердно на все пять раундов»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости