Сехудо — о помощи Корейскому Зомби в подготовке к бою с Волкановски: «Я стану тренером года»
Сехудо рассказал о помощи Корейскому Зомби в подготовке к бою с Волкановски
Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо прокомментировал свою тренерскую деятельность.
Сехудо уже некоторое время является одним из ведущих тренеров в зале Fight Ready в Скоттсдейле, штат Аризона. Там с бывшим олимпийским чемпионом по вольной борьбе работали такие бойцы, как Джон Джонс, Чжан Вэйли, Дейвесон Фигередо и Иржи Прохазка.
«Я стану тренером года, запомните мои слова», — прокомментировал Сехудо опубликованное в соцсетях видео, на котором Корейский Зомби тренируется в его зале.
В главном событии турнира UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле, Чон Чхан Сон, больше известный как Корейский Зомби, сразится с чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски.
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