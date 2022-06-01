Шамиль Абдурахимов подерется с Джейлтоном Альмейдой 10 сентября

40-летний российский тяжеловес UFC Шамиль Абдурахимов (20-7) проведет следующий поединок против 30-летнего бразильца Джейлтона Альмейды (16-2) 10 сентября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил портал The MMA Media.

Абдурахимов идет на серии из трех поражений. В последнем поединке он уступил техническим нокаутом своему соотечественнику Сергею Павловичу (15-1) 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.

Альмейда идет на серии из 10 побед. В UFC он провел 2 боя и оба выиграл досрочно. В последнем бою он засабмитил в первом раунде 37-летнего американца Паркера Портера (12-7) 21 мая на UFC Fight Night 206 в Лас-Вегасе, США.