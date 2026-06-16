Мухумат Вахаев — Антон Вязигин: дата и время начала боя АСА

Мухумат Вахаев и Антон Вязигин проведут бой на турнире ACA 204 19 июня

Россияне Мухумат Вахаев и Антон Вязигин проведут бой в тяжелом весе на турнире ACA 204. Вечер смешанных единоборств пройдет в пятницу, 19 июня, на «G-Drive Арене» в Омске.

ММА ACA: Вахаев — Вязигин

Дата и время боя Вахаев — Вязигин на ACA 204

Турнир ACA 204 пройдет 19 июня. Первые поединки карда начнутся в 15.00 по московскому времени. Бой Вахаев — Вязигин запланирован ориентировочно на 21.30 мск. Точное время выхода бойцов в клетку будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

36-летний Вахаев выступает под прозвищем Черный лев. По данным Sherdog, его рекорд составляет 13 побед, 8 поражений и 1 ничью. В предыдущем бою российский тяжеловес уступил Карлосу Фелипе единогласным решением судей на турнире ACA 189 в июле 2025 года.

Антон Вязигин представляет Россию и выступает под прозвищем Череповецкий гигант. По данным официального сайта ACA, его рекорд составляет 17 побед и 6 поражений. В последнем поединке Вязигин победил Карлоса Фелипе решением судей на турнире ACA в феврале 2026 года.

Где смотреть бой Вахаева против Вязигина и турнир ACA 204

В России трансляцию турнира ACA 204 можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 14.30 по московскому времени. С 18.40 мск турнир также покажет телеканал «Матч ТВ», а ретрансляция федерального телеэфира будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Также смотреть ACA 204 в прямом эфире можно на официальном сайте лиги ACA. Для доступа к трансляции может потребоваться покупка платного эфира.

Результат боя Вахаев — Вязигин и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе ACA нашего сайта.

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