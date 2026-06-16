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Александр Шлеменко — Никола Дипчиков: где смотреть трансляцию боя АСА

Александр Шлеменко и Никола Дипчиков проведут бой на турнире ACA 204 19 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Александр Шлеменко.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Россиянин Александр Шлеменко и болгарин Никола Дипчиков проведут бой в среднем весе в главном событии турнира ACA 204. Вечер смешанных единоборств пройдет в пятницу, 19 июня, на «G-Drive Арене» в Омске.

ММА ACA: Шлеменко — Дипчиков

Прямая трансляция турнира ACA 204 будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 14.30 по московскому времени. С 18.40 мск турнир также покажет телеканал «Матч ТВ», а ретрансляция федерального телеэфира будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Также смотреть турнир ACA 204 в прямом эфире можно на официальном сайте лиги ACA. Для доступа к трансляции может потребоваться покупка платного эфира.

42-летний Шлеменко имеет рекорд 68 побед, 17 поражений и 1 ничья. В предыдущем бою российский боец уступил Владиславу Ковалеву на турнире RCC 23 в сентябре 2025 года.

42-летний Дипчиков одержал 24 победы, потерпел 12 поражений, еще 1 бой с его участием был признан несостоявшимся. В последнем поединке болгарин проиграл Ибрагиму Магомедову единогласным решением судей.

Результат боя Шлеменко — Дипчиков и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе ACA нашего сайта.

ACA: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео

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Никола Дипчиков
Александр Шлеменко
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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