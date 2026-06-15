Кудряшов проведет бой с Юсефи на турнире IBA Bare Knuckle в Москве

Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов проведет поединок против иранского бойца Хасана Юсефи на турнире IBA Bare Knuckle в Москве.

Пятый турнир международной лиги кулачных боев пройдет 27 июня на площадке «ЦСКА Арена».

Для Кудряшова бой станет дебютом в поединках на голых кулаках. Российский боксер является чемпионом WBC Silver и интернациональным чемпионом по версии WBA. Его соперник Юсефи — чемпион мира по ушу-саньда и бывший чемпион лиги AMC Fight Nights Global.

Поединок пройдет по правилам боев на голых кулаках и будет состоять из трех раундов по две минуты.

В последнем бою по правилам бокса Кудряшов победил американца Райделла Букера единогласным решением судей.

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