АСА 204: где смотреть онлайн трансляцию турнира в Омске, какой канал покажет

Турнир по смешанным единоборствам ACA 204 будет проходить в Омске

Турнир АСА 204 пройдет в Омске в пятницу, 19 июня. Бои будут проведены на «G-Drive Арене».

Трансляция турнира на канале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru начнется в 14.30 по московскому времени. С 18.40 трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а вместе с ним онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

Кард турнира возглавит поединок россиянина Александра Шлеменко и болгарина Николы Дипчикова, выступающих в среднем весе. Шлеменко одержал 68 побед, потерпел 17 поражений и завершил 1 бой вничью в профессиональных ММА, в рекорде Дипчикова 24 победы, 12 поражений и 1 несостоявшийся бой.

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