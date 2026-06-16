Евгений Гончаров — Хадис Ибрагимов: когда бой, где пройдет, дата и время начала

Евгений Гончаров и Хадис Ибрагимов, выступающие в тяжелом весе, встретятся в соглавном поединке турнира АСА 204 в пятницу, 19 июня. Бой пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, ориентировочное время начала — 20.00 по московскому времени.

Следить за результатами боев турнира АСА 204 можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Евгений Гончаров одержал 22 победы и потерпел 3 поражения в профессиональных ММА, в рекорде Хадиса Ибрагимова — 11 побед и 6 поражений.

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