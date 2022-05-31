Соннен: «Верю, что Риксон Грейси выиграл 450 боев и ни разу не проиграл»

Экс-боец UFC, ныне комментатор и аналитик американец Чейл Соннен объяснил, почему легендарный Риксон Грейси имеет право говорить, что он выиграл 450 боев и ни разу не проигрывал.

Ранее член клана Грейси Риксон рассказал, что за свою карьеру он выиграл более 450 поединков, добавив, что эту цифру можно умножить на два.

«450 побед — ни больше, ни меньше. Хотя, ладно, я ему верю, — сказал Соннен на видео, опубликованном на своем одноименном ютуб-канале. — В начале, когда зарождалось джиу-джитсу и впоследствии набирало популярность, они все кричали, что это бой, мол: «О, они сейчас наденут кимоно и подерутся». Слово Fight (драться) почему-то применимо в отношении джиу-джитсу, но никак самбо или борьбы, где всегда применяется слово «схватка». Окей, Риксон так сказал. Он упомянул такие слова, как семинары, открытые состязания. Также он сказал, что в то время, когда он выступал, такие бои не назывались смешанными единоборствами, а назывались Вале-тудо. В его понимании это попадает в категорию бои».

«Так давайте же в нынешних реалиях применять терминологию Риксона каждый раз, когда мы выходим бороться. Собственно говоря, вы можете провести три раунда спаррингов и сказать, что провели три боя. Я понимаю вас».

«В случае с Риксином я считаю, что он может придерживаться такого мнения. Потому что к тому моменту, когда он активно выступал, он был лидером в этой индустрии. Единственный человек, кто может рассекречивать информацию в Америке — это президент США. Если вы разглашаете секретную информацию, вы попадете в тюрьму за государственную измену. Так дело в том, что Риксон создал правила, и никто не стоял выше него на тот момент. Ничье мнение так не ценилось, как мнение Риксона».