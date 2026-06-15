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15 июня, 21:30

ACA 204 Шлеменко — Дипчиков: дата и время турнира, полный кард, где смотреть онлайн

Турнир по смешанным единоборствам ACA 204 будет проходить в Омске
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир АСА 204 состоится в Омске в пятницу, 19 июня. Бои будут проходить на «G-Drive Арене».

Полный кард турнира АСА 204

Основной кард

Александр Шлеменко (67-17) — Никола Дипчиков (24-12)

Евгений Гончаров (22-3) — Хадис Ибрагимов (11-6)

Алексей Шуркевич (18-6) — Черси Дудаев (18-3)

Мухумат Вахаев (13-8) — Антон Вязигин (17-6)

Руслан Шамилов (17-5) — Дмитрий Арышев (21-9)

Прелимы

Глеб Хабибуллин (12-3) — Александр Грозин (25-7)

Александр Матмуратов (18-8) — Магомед Сулумов (13-4)

Сулим Баталов (10-1) — Леонардо Силва (22-9)

Марк Хульм (13-4) — Артем Фролов (20-7)

Шамиль Абдулаев (15-2) — Руслан Габараев (7-2)

Оганес Восканян (10-4) — Николай Алексахин (25-11)

Александр Трескин (10-3) — Дэнис Силва (20-9)

Нашхо Галаев (12-10) — Висенте Варгас (24-7)

Владислав Янковский (11-4) — Владимир Васильев (13-5)

Эльдар Мунапов (9-2) — Вячеслав Свищев (15-6)

Рустам Асуев (8-2) — Валерий Дашкевич (12-5)

Ахмед Магомедов (10-4) — Тамерлан Темиров (5-3)

Альберт Мисиков (4-3) — Шарапудин Магомедов (7-1)

Трансляция турнира на канале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru начнется в 14.30 по московскому времени. С 18.40 трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а вместе с ним — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить результатами боев турнира можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

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