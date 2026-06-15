ACA 204 Шлеменко — Дипчиков: дата и время турнира, полный кард, где смотреть онлайн
Турнир АСА 204 состоится в Омске в пятницу, 19 июня. Бои будут проходить на «G-Drive Арене».
Полный кард турнира АСА 204
Основной кард
Александр Шлеменко (67-17) — Никола Дипчиков (24-12)
Евгений Гончаров (22-3) — Хадис Ибрагимов (11-6)
Алексей Шуркевич (18-6) — Черси Дудаев (18-3)
Мухумат Вахаев (13-8) — Антон Вязигин (17-6)
Руслан Шамилов (17-5) — Дмитрий Арышев (21-9)
Прелимы
Глеб Хабибуллин (12-3) — Александр Грозин (25-7)
Александр Матмуратов (18-8) — Магомед Сулумов (13-4)
Сулим Баталов (10-1) — Леонардо Силва (22-9)
Марк Хульм (13-4) — Артем Фролов (20-7)
Шамиль Абдулаев (15-2) — Руслан Габараев (7-2)
Оганес Восканян (10-4) — Николай Алексахин (25-11)
Александр Трескин (10-3) — Дэнис Силва (20-9)
Нашхо Галаев (12-10) — Висенте Варгас (24-7)
Владислав Янковский (11-4) — Владимир Васильев (13-5)
Эльдар Мунапов (9-2) — Вячеслав Свищев (15-6)
Рустам Асуев (8-2) — Валерий Дашкевич (12-5)
Ахмед Магомедов (10-4) — Тамерлан Темиров (5-3)
Альберт Мисиков (4-3) — Шарапудин Магомедов (7-1)
Трансляция турнира на канале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru начнется в 14.30 по московскому времени. С 18.40 трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а вместе с ним — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
Следить результатами боев турнира можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».