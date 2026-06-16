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Руслан Шамилов — Дмитрий Арышев: дата и время начала боя АСА

Руслан Шамилов и Дмитрий Арышев проведут бой на турнире ACA 204 19 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Дмитрий Арышев.
Фото Соцсети

Россияне Руслан Шамилов и Дмитрий Арышев проведут бой в среднем весе на турнире ACA 204. Вечер смешанных единоборств пройдет в пятницу, 19 июня, на «G-Drive Арене» в Омске.

ММА ACA: Шамилов — Арышев

Дата и время боя Шамилов — Арышев на ACA 204

Турнир ACA 204 пройдет 19 июня. Первые поединки карда начнутся в 15.00 по московскому времени. Бой Шамилов — Арышев запланирован ориентировочно на 21.00 мск. Точное время выхода бойцов в октагон будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

30-летний Шамилов имеет рекорд 17 побед и 5 поражений. В предыдущем бою российский боец победил Рене Пессоа техническим сабмишном на турнире ACA 200 в феврале 2026 года.

33-летний Арышев выступает под прозвищем Ганнибал. По данным официального сайта ACA, его рекорд составляет 21 победу, 9 поражений и 1 ничью. В предыдущем поединке он победил Андерсона Гонсалвеса техническим нокаутом на турнире ACA 197 в декабре 2025 года.

Где смотреть бой Шамилова против Арышева и турнир ACA 204

В России трансляцию турнира ACA 204 можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 14.30 по московскому времени. С 18.40 мск турнир также покажет телеканал «Матч ТВ», а ретрансляция федерального телеэфира будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Также смотреть ACA 204 в прямом эфире можно на официальном сайте лиги ACA. Для доступа к трансляции может потребоваться покупка платного эфира.

Результат боя Шамилов — Арышев и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе ACA нашего сайта.

ACA: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео

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Дмитрий Арышев
Руслан Шамилов
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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