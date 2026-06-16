Алексей Шуркевич — Черси Дудаев: дата и время начала боя АСА

Алексей Шуркевич и Черси Дудаев проведут бой на турнире ACA 204 19 июня

Россияне Алексей Шуркевич и Черси Дудаев проведут бой в полусреднем весе на турнире ACA 204. Вечер смешанных единоборств пройдет в пятницу, 19 июня, на «G-Drive Арене» в Омске.

ММА ACA: Дудаев — Шуркевич

Дата и время боя Шуркевич — Дудаев на ACA 204

Турнир ACA 204 пройдет 19 июня. Первые поединки карда начнутся в 15.00 по московскому времени. Бой Шуркевич — Дудаев запланирован ориентировочно на 18.30 мск. Точное время выхода бойцов в клетку будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

34-летний Шуркевич имеет рекорд 18 побед и 6 поражений. В предыдущем бою российский боец победил Дениса Магера единогласным решением судей на турнире ACA 196 в ноябре 2025 года.

Черси Дудаев выступает под прозвищем Борз. По данным матч-центра «СЭ», его рекорд составляет 18 побед и 3 поражения. В предыдущем поединке Дудаев победил Александра Гребнева единогласным решением судей на турнире ACA 196.

Где смотреть бой Шуркевича против Дудаева и турнир ACA 204

В России трансляцию турнира ACA 204 можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 14.30 по московскому времени. С 18.40 мск турнир также покажет телеканал «Матч ТВ», а ретрансляция федерального телеэфира будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Также смотреть ACA 204 в прямом эфире можно на официальном сайте лиги ACA. Для доступа к трансляции может потребоваться покупка платного эфира.

Результат боя Шуркевич — Дудаев и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе ACA нашего сайта.

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