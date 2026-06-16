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Александр Шлеменко: статистика выступлений и данные российского бойца

Александр Шлеменко и Никола Дипчиков проведут бой на турнире ACA 204 19 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Александр Шлеменко.
Фото Соцсети

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко выступает в среднем весе. Спортсмен представляет Омск, тренируется в Storm Shlemenko Fight Team и известен под прозвищем Шторм.

ММА ACA: Шлеменко — Дипчиков

Следующий бой Шлеменко запланирован на турнире ACA 204. Россиянин должен встретиться с болгарином Николой Дипчиковым в главном событии вечера. Турнир пройдет 19 июня 2026 года на «G-Drive Арене» в Омске.

Шлеменко родился 20 мая 1984 года. Рост бойца — 180 сантиметров, весовая категория — до 83,9 килограмма. В профессиональных ММА Александр дебютировал в 2004 году и за карьеру провел более 80 поединков.

Профессиональный рекорд Шлеменко — 67 побед, 17 поражений, 1 ничья, еще 1 бой признан несостоявшимся. Большую часть побед российский боец одержал досрочно: 35 раз он выигрывал нокаутом или техническим нокаутом, 12 раз — приемами, еще 20 побед были одержаны решением судей.

Шлеменко выступал в Bellator, RCC, Fight Nights, SFC, EFC и других промоушенах. В Bellator россиянин владел титулом чемпиона в среднем весе и провел несколько защит пояса. В России Шлеменко долгое время оставался одним из самых узнаваемых бойцов среднего веса.

В 2025 году Александр провел три боя. В мае он уступил Владиславу Ковалеву раздельным решением судей на RCC 22, в июле победил Гильерме Кадену техническим нокаутом на SFC 11, а в сентябре снова проиграл Ковалеву — техническим сабмишном на RCC 23.

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Александр Шлеменко
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