Россияне Евгений Гончаров и Хадис Ибрагимов проведут бой в тяжелом весе на турнире ACA 204. Вечер смешанных единоборств пройдет в пятницу, 19 июня, на «G-Drive Арене» в Омске.

ММА ACA: Гончаров — Ибрагимов

Дата и время боя Гончаров — Ибрагимов на ACA 204

Турнир ACA 204 пройдет 19 июня. На официальном сайте ACA начало турнира указано на 16.00 по московскому времени. Основной кард стартует в вечерней части турнира, точное время выхода Гончарова и Ибрагимова будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

39-летний Гончаров — бывший чемпион ACA в тяжелом весе. По данным официального сайта лиги, его рекорд составляет 22 победы и 3 поражения. В предыдущем бою он победил Адама Богатырева единогласным решением судей на турнире ACA 178 в августе 2024 года.

30-летний Ибрагимов ранее выступал в UFC, а сейчас продолжает карьеру в ACA. На сайте промоушена его рекорд указан как 11 побед и 6 поражений. В последнем поединке он нокаутировал Даниила Мацолу в первом раунде на турнире ACA 202.

Где смотреть бой Гончарова против Ибрагимова и турнир ACA 204

В России трансляцию турнира ACA 204 можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 14.30 по московскому времени. С 18.40 мск турнир также покажет телеканал «Матч ТВ», а ретрансляция будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Также смотреть ACA 204 в прямом эфире можно на официальном сайте лиги ACA. Для доступа к трансляции может потребоваться покупка платного эфира.

Результат боя Гончаров — Ибрагимов и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе ACA нашего сайта.

ACA: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео