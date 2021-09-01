Российский боец Мурзаканов нокаутировал бразильца Шеффила
18:17
Россиянин Азамат Мурзаканов стал бойцом промоушена UFC после того, как в ночь на 1 сентября победил бразильца Матеуса Шеффила нокаутом.
Поединок завершился в первом раунде на турнире Dana White's Contender Series.
Мурзаканов был одним из пятерых, с кем в UFC также были заключены контракты.
Напомним, что Мурзаканов провалил допинг-пробу осенью 2017 года. В его организме были обнаружены следы болденона. Спортсмена дисквалифицировали на два года. Его отстранение закончилось 2 сентября 2019 года.
Всего на счету Мурзаканова — 10 побед в 10 боях.
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