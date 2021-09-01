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Задержанный за хранение оружия боец Антигулов проведет бой в лиге UAE Warriors

14:30
Гаджимурад Антигулов. Фото Instagram
Гаджимурад Антигулов. Фото Instagram

Бывший боец UFC Гаджимурад Антигулов 4 сентября проведет бой на турнире UAE Warriors 22 в Абу-Даби, сообщает пресс-служба промоушена. Его соперником станет бразилец Витер Питерино (5-0).

На счету 34-летнего Антигулова 20 побед и 8 поражений в ММА (2-4 в UFC). Последний бой он провел в октябре прошлого года на турнире UFC Fight Night 180, проиграв техническим нокаутом другому россиянину — Максиму Гришину.

В ноябре Антигулов попал в скандал: на свадьбе в Каспийске он в состоянии алкогольного опьянение спровоцировал драку, после которого мужчина, ударивший его по лицу, был сильно избит. В апреле же стало известно о задержании бойца полицией в связи с обнаружением у него пистолета.

Также на турнире UAE UAE Warriors 22 выступят еще четверо российских бойцов — Ислам Магомедов (5-1), Магомед Гаджимурадов (1-1), Рамазан Курамагомедов (8-0) и Михаил Мохнаткин (12-5-2).

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