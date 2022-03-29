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Сегодня, 11:56

Кай Кара-Франс обошел Аскарова в рейтинге UFC

Новозеландец Кай Кара-Франс обошел Аскара Аскарова в рейтинге UFC
Давид Хачатрян
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Российский боец ММА Аскар Аскаров опустился на 3-ю строчку рейтинга UFC в наилегчайшем весе. Аскарова сместил новозеландец Кай Кара-Франс, который поднялся на 4 строчки и занял 2-е место в рейтинге.

27 марта на UFC on ESPN 33 в Коламбусе, Огайо, россиянин проиграл Кара-Франсу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Это поражение стало первым в карьере Аскарова

На счету 29-летнего Аскарова 14 побед, 1 ничья, 1 поражение. У 29-летнего Кара-Франса 24 победы, 9 поражений.

Аскар Аскаров
ММА
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