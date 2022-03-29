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Сегодня, 12:01

Алексей Олейник проведет бой с Латифи 10 апреля на UFC 273

Олейник встретится со шведским бойцом Илиром Латифи 10 апреля
Давид Хачатрян
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44-летний россиянин Алексей Олейник разделит клетку со шведским бойцом Илиром Латифи 10 апреля в Джексонвилле, Флорида. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Изначально поединок между россиянином и шведом должен был состояться 27 марта на UFC on ESPN 33. Бой был отменен из-за проблем со здоровьем Латифи.

«У меня просто не хватает слов, но мой бой отменен, — написал Олейник в социальных сетях после отмены боя. — Я очень расстроен, ведь провел два тренировочных сбора, проделал много тяжелой работы. Сейчас я в хорошей форме. Желаю своему сопернику скорейшего выздоровления».

На счету Олейника 59 побед, 16 поражений и одна ничья, у 38-летнего Латифи 16 побед и 8 поражений.

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