Алексей Олейник проведет бой с Латифи 10 апреля на UFC 273

44-летний россиянин Алексей Олейник разделит клетку со шведским бойцом Илиром Латифи 10 апреля в Джексонвилле, Флорида. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Изначально поединок между россиянином и шведом должен был состояться 27 марта на UFC on ESPN 33. Бой был отменен из-за проблем со здоровьем Латифи.

«У меня просто не хватает слов, но мой бой отменен, — написал Олейник в социальных сетях после отмены боя. — Я очень расстроен, ведь провел два тренировочных сбора, проделал много тяжелой работы. Сейчас я в хорошей форме. Желаю своему сопернику скорейшего выздоровления».

На счету Олейника 59 побед, 16 поражений и одна ничья, у 38-летнего Латифи 16 побед и 8 поражений.