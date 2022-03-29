ACA потребует компенсацию от Google за блокировку YouTube-канала лиги

Лига Absolute Championship Akhmat потребует компенсации от Google за блокировку канала лиги на YouTube, сообщает ТАСС со ссылкой на президента промоушена Алексея Яценко.

YouTube-канал ACA был заблокирован 14 января 2021 года из-за санкций.

Командой YouTube в США было указано, что аккаунт и канал были заблокированы в соответствии с действиями, предпринятыми Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и вытекающими из этого запретами.

Ранее президент ACA Алексей Яценко сообщил, что лига отменила все международные турниры.