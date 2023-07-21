Менеджер Алексеевой оценил следующую соперницу бойца

Менеджер бойца Ирины Алексеевой, выступающей в UFC, Александр Скаредин рассказал, что думает о ее сопернице по второму поединку в промоушне британке Мелиссе Диксон.

«По поводу соперницы. Ну, смотрите, мы видели ее бой с Железняковой. Видели, что там вообще всё было без вариантов. И как бы только в борьбе она смогла каким-то образом победить. А у Ирины достаточно серьезная база борьбы, поэтому мы считаем, что угрозы с этой стороны какой-то серьёзной не будет. И у нашей спортсменки есть достаточно неплохой, сильный, увесистый такой удар. Вот поэтому мы считаем, что Ирина является фавориткой в этом бою и достаточно уверенно должна его забирать», — заявил Legalbet.kz Скаредин.

14 октября Ирина «Русская Ронда» Алексеева должна встретиться с непобежденной дебютанткой промоушна англичанкой Мелиссой Диксон (5-0) выигрывавшей до этого у россиянки Дарьи Железняковой (8-1).