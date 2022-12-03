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Сегодня, 23:15

Магомед Исмаилов: «Кто там базарил, что я и два раунда не дышу?!»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец Магомед Исмаилов поделился эмоциями от победы над Александром Шлеменко на турнире RCC 13 в Екатеринбурге.

«Он состоялся как бой мечты, как это я себе представлял. Кто там два раунда не дышит, эй, братва?! Кто там базарил? Вот и пять раундов закончились! Че, лезгинку станцевать?! Кто?!

Хочу Екатеринбургу сказать... Я родился на Урале, в Нижнем Тагиле, когда я заезжаю сюда, в Екатеринбург, я беру воздух полной грудью, потому что он родной для меня", — сказал Исмаилов.

В активе 36-летнего Исмаилова 18 побед и 3 поражения. На счету 38 -летнего Шлеменко 61 победа и 15 поражений.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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