Исмаилов заявил, что реванша со Шлеменко не будет

Российский боец Магомед Исмаилов после победы над Александром Шлеменко на турнире RCC 13 в Екатеринбурге сказал, что реванша не будет.

«Сейчас я хочу сказать. Если Мага два раунда с Сашей простоит, то у Маги нет шансов. А если три раунда, то вообще хана. Проблем не было, да? Я в четвертом работал. Саша — рубака, именно таким я представлял наш бой с Сашей. Это рубка бескомпромиссная. Он мне ее навязывал, я ему. Я не отступал, шел вперед. Ко мне вопросов нет? Пять раундов отработал, так что всем, кто это писал, кто говорил, хлеборезки закрыли. А всем, кто поддерживал, кто верил в меня, — спасибо. Скушайте за меня что-нибудь вкусненькое, отпразднуем вместе.

Саша не простой оппонент, он реальный. В моем воображении он дышал огнем, таким он и оказался. А представляете, если бы я поддался этим сомнениям, думая, что он не уровень и слабый. Он — уровень, потому что я считаю, что это лучшая подготовка за всю мою карьеру. И он проявил себя как нереальный спортсмен. На самые важные свои поединки он выходит другим Сашей. Он по-настоящему превращается в шторм. Знаете, я пару раз поцеловал его в бекфисте. Он реально Шторм. Пару раз, когда он уронил капу, я останавливался. А потом я остановился, и мне залетает в голову, опять остановился — и с руки. Я ему сказал, что я остановился, когда капа выпала. И когда мы выходим, он сказал, что я его в голову ударил.

Реванша не будет. Я не соглашусь. Какой реванш?» — цитирует Исмаилова пресс-служба RCC.

Теперь на счету 36-летнего Исмаилова 18 побед и 3 поражения. У 38 -летнего Шлеменко — 61 победа и 15 поражений.