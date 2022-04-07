«Я сказал: «Если вылечите меня, я вернусь и разнесу всех». Чимаев объяснил, почему передумал уходить из ММА

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев объяснил, почему объявил о завершении карьеры в 2020 году из-за последствий коронавируса, но потом передумал уходить из ММА.

«Ты не можешь думать только о смешанных единоборствах, — сказал Чимаев в интервью BT Sport. — Нужно было думать о здоровье и семье. Если я умру, я не знаю, что произойдет... Фокус был не на ММА, и именно поэтому я сказал, что оставлю спорт. Потом мои братья, когда я вернулся на родину (в Чечню), они помогли мне, нашли много хороших врачей. Я благодарен им за это. Моя страна сказала мне: «Если мы поможем тебе, ты должен вернуться, брат». Я сказал: «Конечно, если вы вылечите меня, я вернусь и разнесу всех».

На турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США), Чимаев (10 побед, 0 поражений) сразится с бразильцем Гилбертом Бернсом (20 побед, 4 поражения).