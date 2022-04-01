Пономарев объяснил, почему показал средний палец Шуаеву

Боец ММА Григорий Пономарев объяснил, почему показал своему сопернику Юсупу Шуаеву средний палец во время боя за титул чемпиона Fight Nights в тяжелом весе. Поединок состоялся 25 марта в Астрахани, Шуаев победил нокаутом во втором раунде.

«Я человек, который занимается спортом с пяти лет, — сказал Пономарев. — Не побоюсь сказать, но воспитание у меня олимпийское. Для меня нет вражды в спорте. У меня меня нет привычки разговаривать, жестикулировать. Может быть, я где-то могу повыделываться, но это никак не отразится на самооценке, межличностных отношениях между мной и соперником.

И с какого-то перепуга, может быть, у него [Шуаева] киста в голове воспалилась... Он сказал, что хочет * меня и мою жену. Это было лишним с его стороны. Ладно бы меня... Я не знаю, может быть, у него была тактика вывести меня на эмоции. Ладно, если бы он сказал, что они мне локоть в жопу засунут. Это все слова и ерунда. Но когда трогают близких людей, тем более жену... Зачем говорить: «Я хочу * тебя и твою жену». Во-первых, зачем меня? Ты что, гомосексуалист что ли? Я не то чтобы не выдержал, но я же не вафля. Я ему сразу же позицию маленько обозначил. И он больше разозлился, чем я. Я держался в нормальных кондициях.

Нет, я не оправдываю себя. Да, я пропустил удар. Тут вопросов нет. Это все четко, это опыт. Есть над чем поработать. Но я понял, что с этого боя я сильно прибавил — умственно и технически».