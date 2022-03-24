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Сегодня, 21:22

«Я отправлю тебя на пенсию». Елена Беркова вызвала на бой Александра Емельяненко

Российская актриса Елена Беркова бросила вызов бойцу ММА Александру Емельяненко
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елена Беркова.
Фото ВКонтакте.

Российская актриса Елена Беркова обратилась с известному бойцу ММА Александру Емельяненко с предложением провести поединок.

«Саша Емельяненко, это обращение тебе. Я слышала, что тебе не везет в последних боях — ты проигрываешь даже тем, кто в два раза меньше тебя.

Ты проигрываешь всем подряд и уходишь в глубокие запои, ты деградируешь. Я собираюсь отправить тебя на пенсию" - заявила Беркова на своей странице в соцсети.

Ранее актриса бросила вызов российской певицы Ольге Бузовой.

Что касается Емельяненко, то 40-летний боец уже выступал на площадке поп-ММА. Он встречался с блогером Артемом Тарасовым и выиграл поединок по решению судей.

Александр Емельяненко
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