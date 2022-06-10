Российский тяжеловес Сергей Харитонов высказал мнение об Олеге Тактарове, который стал секундиторвал Александра Волкова в бою с Жаирзиньо Розенструйком.

«Была ли помощь Тактарова? Да это смех, — сказал сказал Харитонов журналистам на турнире Titov Boxing Promotions, который состоялся 9 июня в Москве. — Не хочу конфликты создавать, но он приехал как свадебный генерал. Молодцы ребята, что его не отодвинули. Все равно он первый чемпион UFC у нас в то время. Это надо признать, как бы мы ни гавкались в интернете, какие бы отношения ни были, но он приехал туда будто напомнить о себе. Молодец, что меньше стал говорить в интернете. Хотя я не слежу, что он там говорил в последнее время».

«Тактаров притих в интернете? Может быть, голова на место встало, что не вот такой ерундой заниматься, а, может быть, где-то наоборот — тянуться к молодежи. Если он чем-то помог Волкову или Ринату Фахретдинову даже своим нахождением, это уже хорошо. Если человек помогает, хотя бы морально, то от этого только плюсы. Каждый выбирает себе того, кто будет в углу. Если, например, боксерские мисматчи — можно посадить актеров, шоуменов и так далее».

Волков победил Розенструйка техническим нокаутом в первом раунде. Бойцы возглавили турнир UFC Fight Night 207, который проходил в минувшие выходные в Лас-Вегасе.