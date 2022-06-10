Александр Емельяненко: «Беркова молодец, шумит похлеще известных бойцов»

Российский боец Александр Емельяненко заявил, что ни при каких условиях не согласился бы на бой с порноактрисой Еленой Берковой.

«Я женщин не бью. Но Лена молодец, шумит похлеще известных бойцов. Удачи ей в нашем нелегком деле», — приводит слова Емельяненко «Чемпионат».

Беркова вызовала на бой таких бойцов, как Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Также девушка хотела поспаринговаться с Артемом Дзюбой, Тиной Канделаки и Анастасией Волочковой.

Следующий бой Емельяненко должен провести против Дацика на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее, 27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.