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Сегодня, 14:20

Александр Емельяненко: «Беркова молодец, шумит похлеще известных бойцов»

Емельяненко пожелал Берковой удачи в смешанных единоборствах
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский боец Александр Емельяненко заявил, что ни при каких условиях не согласился бы на бой с порноактрисой Еленой Берковой.

«Я женщин не бью. Но Лена молодец, шумит похлеще известных бойцов. Удачи ей в нашем нелегком деле», — приводит слова Емельяненко «Чемпионат».

Беркова вызовала на бой таких бойцов, как Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Также девушка хотела поспаринговаться с Артемом Дзюбой, Тиной Канделаки и Анастасией Волочковой.

Следующий бой Емельяненко должен провести против Дацика на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее, 27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.

Источник: https://www.championat.com/boxing/article-4721281-aleksandr-emelyanenko-o-reabilitacii-otnosheniyah-s-bratom-fyodorom-boe-s-dacikom-i-berkovoj.html
Бокс
Александр Емельяненко
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