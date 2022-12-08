Магомед Анкалаев: «Мне позвонили ночью и предложили бой с Тейшейрой»

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) рассказал, как получил предложение подраться за титул на UFC 282.

«Мне ничего не было известно, — сказал россиянин на пресс-конференции UFC. — Ночью после тренировок позвонил мой менеджер и предложил бой за пояс с Тейшейрой. Потом перезвонили и сказали, что Тейшейра не будет [драться] — будет с Яном пятираундовый бой. Ничего [в подготовке] не поменялось, будет больше эмоций и мотивации».

Анкалаев подерется с Яном Блаховичем (29-9) за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.