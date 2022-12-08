Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:31

Магомед Анкалаев: «Мне позвонили ночью и предложили бой с Тейшейрой»

Анкалаев рассказал, как получил предложение оспорить титул UFC с Блаховичем
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) рассказал, как получил предложение подраться за титул на UFC 282.

«Мне ничего не было известно, — сказал россиянин на пресс-конференции UFC. — Ночью после тренировок позвонил мой менеджер и предложил бой за пояс с Тейшейрой. Потом перезвонили и сказали, что Тейшейра не будет [драться] — будет с Яном пятираундовый бой. Ничего [в подготовке] не поменялось, будет больше эмоций и мотивации».

Анкалаев подерется с Яном Блаховичем (29-9) за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
ММА
0
Читайте также
ФИФА оштрафовала Сербию за флаг страны с Косово в раздевалке сборной на ЧМ-2022
Лыжные гонки в кризисе: почему они не интересны никому, кроме Норвегии и России?
ВС РФ уничтожили из «Солнцепеков» пункты ВСУ на сватовском направлении
Президент Зеленский заявил о возможности завершения конфликта на Украине в 2023 году
Попова заявила о готовности системы здравоохранения к приему пациентов с гриппом
Зачем нужна «Пушкинская карта»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомед Анкалаев о шансах на чемпионский титул в UFC: «Я здесь надолго»

Дастин Порье выписан из больницы
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости