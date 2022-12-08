Магомед Анкалаев о шансах на чемпионский титул в UFC: «Я здесь надолго»

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) заявил, что он готов встретиться со всеми претендентами на титул.

— Представим, что ты выиграешь и заберешь титул. Ты будешь считать себя полноценным чемпионом? Или ты считаешь, что нужно еще будет побить Иржи Прохазку?

— Я здесь, никуда не собираюсь уходить, — сказал Анкалаев на пресс-конференции перед турниром UFC 282. — Я буду ждать каждого, кто захочет забрать пояс, кто захочет со мной биться. Я думаю, что я здесь надолго.

— Что ожидаешь от боя?

— Я настроен на тяжелый бой. Думаю, он будет очень зрелищным, так как мы оба хотим пояса. Каждый из нас будет выкладываться на все 100 процентов. Это будет очень тяжелый, хороший бой.

Анкалаев подерется с Яном Блаховичем (29-9) за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.