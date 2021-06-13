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Россиянин Евлоев единогласным решением судей победил Даводу на UFC 263

03:35

Российский боец Мовсар Евлоев на турнире UFC 263 победил канадца Хакима Даводу.

Поединок в полулегком весе завершился победой Евлоева единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-27).

На счету 27-летнего Евлоева 15 побед и ноль поражений, у 29-летнего Даводу 12 побед и два поражения.

В главном поединке UFC 263 встретятся новозеландец Израэль Адесанья и итальянец Марвин Веттори. Первый бой между ними в апреле 2018-го закончился победой нигерийца раздельным решением.

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