Боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев прокомментировал победу над Хакимом Даводу в рамках UFC 263.

«Хороший бой, но есть сечки, и ноги у меня устали. Я много контролировал сверху, вязал ногами, поэтому они устали. Третий раунд? Я не был в нокдауне, ноги устали, поэтому дисбаланс был небольшой. Может быть, на секунду я был потрясен, но не более — все контролировал.

Он хороший боец, у него хорошая защита от джиу-джитсу. Мой план был переводить и контролировать, вести ГНП. Считаю ли я, что все равно лучше него в стойке? Да, считаю, что все равно лучше в стойке. Что я сказал ему после боя? Сказал, это просто бизнес, просто спорт, удачи, но я был лучше Что дальше? Я готов драться через два месяца, кто-то из топ-10, мне все равно. Каттар — хорошее имя, Аллен, Джош Эмметт, все равно. Барбоза? Нет, это мой товарищ по залу», — сказал Евлоев на послематчевой пресс-конференции.

Евлоев победил Даводу единогласным решением. Ингушский боец идет на 5 победах подряд в UFC, на четырех — в полулегком весе.