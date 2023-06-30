Романов считает, что Спивак может победить Гана за счет характера и борьбы

Молдавский тяжеловес UFC Александр Романов оценил перспективы своего соотечественника Сергея Спивака в бою с Сирилом Ганом и шансы на получение титульного боя в случае успеха.

«Спивак может победить за счет характера и борьбы. У Сереги настоящий бойцовский характер. Он не раз доказывал, что является настоящим воином. Смотрю на его эволюцию как бойца и вижу, что он серьезно прибавил в борьбе, грэпплинге и ударной технике. Видно, что он четко сфокусирован на своей профессиональной карьере. Думаю, ему этот соперник по зубам. Я переживаю, что UFC может провернуть комбинацию и, в случае победы, свести Сергея Спивака с Серегой Павловичем в претендентском бою. Этого мне бы не хотелось, но все может быть», — приводит слова Романова MMA.Metaratings.ru.

Спивак занимает восьмое место в рейтинге тяжеловесов UFC. 2 сентября Он сразится с первым номером рейтинга Сирилом Ганом на турнире UFC в Париже.