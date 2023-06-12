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Романкевич считает, что Вахитов неплохо защищался в первом раунде против Башанди

Алина Савинова
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Белорусский боец ММА Петр Романкевич оценил дебют экс-чемпиона Glory Артема Вахитова в смешанных единоборствах.

«Конечно, все ждали возвращение Артема Вахитова неважно по каким правилам. Хотя бой не получился, было видно, что Артем поработал над борьбой, у него была неплохая защита в первом раунде. Хочу отметить египтянина. Он понимал, что его с первых минут могут нокаутировать и сразу полез в борьбу. Надо отдать ему должное, что в 39 лет продемонстрировал стойкость с таким опытным бойцом, как Артем Вахитов. Вахитов — яркий ударник и может украсить своим выступлением любую ММА-организацию. Мы всегда болеем за него, поддерживаем и ждем победного возвращения», — цитирует Романкевича Metaratings.ru.

11 июня Вахитов провел свой дебютный поединок по правилам ММА против представителя Египта Ашрафа Башанди на турнире Open FC 31 в Шерегеше. Россиянин проиграл египтянину техническим нокаутом в первом раунде из-за травмы руки.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/romankevich-vakhitov-porabotal-nad-borboi-i-neplokho-zashishalsya-v-pervom-raunde-258206/
Артем Вахитов
Петр Романкевич
ММА
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