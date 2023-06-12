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Экс-боец Hardcore Тимур «Фартовый» задержан в аэропорту Шереметьево

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Бывший боец Hardcore Тимур «Фартовый» Абдурахманов, выступавший в рамках третьего сезона «Гран-при», был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками полиции и службы безопасности, сообщила пресс-служба бойцовской лиги.

Ранее Абдурахманов был пожизненно дисквалифицирован Hardcore и Федерацией бокса России из-за двух драк и нанесенных другим бойцам тяжелейших травм: на конференции «Фартовый» ударил Джавида Рзаева во время дуэли взглядов, а после боя Гере Камерунского. У Рзаева было диагностировано сотрясение мозга, у Гере — перелом челюсти в двух местах со смещением.

Кроме этого в отношении «Фартового» было заведено разбирательство в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ. По 112 статье (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) ему грозило от 3 до 5 лет лишения свободы, однако в своих обращениях к главе Hardcore FC Анатолию Сульянову «Фартовый» заявлял, что посадить его в тюрьму не получится.

Здание Шереметьево «Фартовый» покидал в наручниках и в сопровождении полицейских.

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