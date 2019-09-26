Порье продал футболку Нурмагомедова за 60 тысяч долларов

Боец ММА Дастин Порье продал футболку Хабиба Нурмагомедова за 60 200 долларов, сообщает Allboxing. Футболка была продана на аукционе Ebay, а сам Порье изначально установил цену в 5 000 долларов. Всего было сделано 125 ставок.

Известно, что Порье продает такие комплекты после каждого боя, а полученные деньги тратит на благотворительность.

Ранее Нурмагомедов продал футболку Порье и перечислил в фонд Порье 100 тысяч долларов. Президент UFC Дана Уайт перечислил столько же.

7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.