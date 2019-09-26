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Порье продал футболку Нурмагомедова за 60 тысяч долларов

17:57
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Боец ММА Дастин Порье продал футболку Хабиба Нурмагомедова за 60 200 долларов, сообщает Allboxing. Футболка была продана на аукционе Ebay, а сам Порье изначально установил цену в 5 000 долларов. Всего было сделано 125 ставок.

Известно, что Порье продает такие комплекты после каждого боя, а полученные деньги тратит на благотворительность.

Ранее Нурмагомедов продал футболку Порье и перечислил в фонд Порье 100 тысяч долларов. Президент UFC Дана Уайт перечислил столько же.

7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

Дополнительная информация

https://allboxing.ru/news/20190926-1930/za-60-tysyach-prodana-futbolka-habiba-nurmagomedova

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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