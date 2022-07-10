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Сегодня, 17:04

Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Усмана и Эдвардса

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) уверен, что чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) победит Леона Эдвардса (19-3) на UFC 278.

«Думаю, Камару победит. Он просто жесткий. В данный момент он выглядит бойцом, которого очень тяжело победить. Он выглядит неудержимым», — сказал Уиттакер в интервью Джеймсу Линчу.

Усман следующую защиту титула проведет против второго номера рейтинга Эдвардса 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США.

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