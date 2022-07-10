Вячеслав Дацик: «Сильно бить Монсона не буду. Попробую что-нибудь из «Мортал Комбат» показать»

Российский боец Вячеслав Дацик (6-8) отметил, что не хотел драться с Джеффом Монсоном (60-26) по правилам бокса, при этом подчеркнув, что деклассирует американца скоростным техническим боксом.

«Ты, конечно, легенда, — приводит слова Дацика ren.tv. — Вызвать тебя по боксу мог только тот, кто не имеет совести, но я тоже немного умею бороться. Если хочешь проверить мои силы, я, конечно, готов. Бить сильно не буду. Вряд ли боксер победит борца в партере, конечно, буду драться в стойке. Ну, сильно бить не буду, но я, думаю, деклассирую скоростным техническим боксом, все-таки уровень бокса я поднял. Ну, и вспомним классику. Попробую что-нибудь из «Мортал Комбат» показать».

Поединок Дацика и Монсона состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».