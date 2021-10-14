Дацик попросил Рамзана Кадырова организовать ему бой с Емельяненко в Грозном

Боец ММА Вячеслав Дацик обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой организовать ему бой с Александром Емельяненко в Грозном.

«Уважаемый Рамзан Ахматович [Кадыров]! Я посмотрел видео, где вы хотите сделать бой Александра Емельяненко против Джигана. Это не тот бой, который хочет видеть вся страна. Певцы пускай поют. Под моими и Сашинами видео все пишут, что ждут наш бой», — сказал Дацик в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Рыжий Тарзан уверен, что его бой с Емельяненко станет громким событием в российских смешанных единоборствах.

«Сделайте Саше бой со мной. Бой Минеев — Исмаилов рядом не стоял, а Джиган пускай поет перед нашим боем. Надеюсь, вам понравится эта идея и мы проведем бой в Грозном — бой на «Ахмат-арене». Это будет самый громкий бой ММА в России».

Согласно Sherdog, на счету 41-летнего Дацика в ММА 6 побед и 8 поражений. У 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья.