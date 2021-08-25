Ринг-герл ответила Хабибу на его слова о «самых ненужных людях» в единоборствах

Руководитель коллектива профессиональных ринг-герлз Project Hollywood Дарья Шовкопляс отреагировала на слова бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который назвал ринг-герлз самыми ненужными людьми в ММА.

«Мы же все понимаем, что ММА или бокс — это достаточно жестокие виды спорта. А когда ты долго смотришь на одну жестокость, в какой-то момент наступает перенасыщение. Зрителям нужно отвлекаться.

Естественно, зрители, болельщики отвлекаются. И для них это как глоток свежего воздуха. Это элемент шоу, ведь турнир по единоборствам — это уже само по себе шоу сейчас», — цитирует Шовкопляс портал Life.ru.

На счету 32-летнего Нурмагомедова в ММА 29 побед в 29 поединках. Он завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года.