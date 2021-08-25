Александр Емельяненко: «Харитонов в казино весь гонорар спускал»
20:22
Российский боец ММА Александр Емельяненко во время шоу «Недиванные эксперты» на Youtube-канале Fight Nights рассказал, что Сергей Харитонов страдал от игромании.
«Он выезжает на старой базе. Не тренируется он, — сказал Емельяненко. — Одно время в казино в Сочи сидел — весь свой гонорар там спускал. Поэтому он не готов со мной драться. А разговоры разговаривать — впереди всей планеты бежит. Я не рассматриваю его как человека даже».
В 2006-м на турнире Pride Емельяненко победил Харитонова в первом раунде.
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