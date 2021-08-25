Блогер Джейк Пол потроллил Тайрона Вудли

YouTube-блогер Джейк Пол потроллил оппонента Тайрона Вудли перед предстоящим боем. Боксер разместил видеоролик в TikTok, сделав пародию на Канье Уэста.

«Все хотят знать, что я бы сделал в том случае, если проиграл. Я думаю, мы никогда не узнаем об этом», — процитировал Уэста Джейк Пол под композицию Gangsta's Paradise.

Бой против 39-летнего Вудли состоится 29 августа на арене Rocket Mortgage Field House. Поединок продлится восемь раундов.

18 апреля 24-летний Пол в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Бена Аскрена. Ровно через неделю Вудли был уволен из UFC после четырех побед подряд.