Результаты чемпионата России по ММА: определились обладатели третьего места

В Кемерово завершился второй день чемпионата России по смешанным единоборствам. Определились обладатели третьего места по всем весовым категориям среди мужчин и женщин.

Мужчины:

Минимальный вес (до 52,2 кг) — Магомедгаджиев Шамиль — Какаев Хирзри;

Наилегчайший вес (до 56,7 кг) — Нуцалханов Ахмед — Саниев Динар;

Легчайший вес (до 61,2 кг) — Ширкунов Сергей — Гамзатов Ахмед;

Полулегкий вес (до 65,8 кг) — Заваев Гаджимурад — Юсупов Омарасхаб;

Легкий вес (до 70,3 кг) — Гаджиев Али — Абасов Усман;

Полусредний вес (до 77,1 кг) — Морозов Евгений — Широков Даниил;

Средний вес (до 83,9 кг) — Расулов Гаджи — Зайнединов Денис;

Полутяжелый вес (до 93 кг) — Багаудинов Гаджимурад — Гасанов Магомед;

Тяжелый вес (до 120 кг) — Гайдамака Андрей — Алиев Омар;

Супертяжелый вес (свыше 120,2 кг) — Магомедов Заурбек — Хазботов Аслан;

Женщины:

Весовая категория до 47,6 кг — Никифорова Татьяна — Тепышева Валерия;

Минимальный вес (до 52,2 кг) — Пургина Кристина — Сафеева Анна;

Наилегчайший вес (до 56,7 кг) — Балдина Полина — Алиева Земфира;

Легчайший вес (до 61,2 кг) — Кармаева Анастасия — Плиткина Екатерина;

Полулегкий вес (до 65,8 кг) — Чеботарева Анастасия — Маркелова Алина;

Легкий вес (до 70,8 кг) — Ширканова Мария — Суслова Екатерина.