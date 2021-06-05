Результаты чемпионата России по ММА: определились обладатели третьего места
В Кемерово завершился второй день чемпионата России по смешанным единоборствам. Определились обладатели третьего места по всем весовым категориям среди мужчин и женщин.
Мужчины:
Минимальный вес (до 52,2 кг) — Магомедгаджиев Шамиль — Какаев Хирзри;
Наилегчайший вес (до 56,7 кг) — Нуцалханов Ахмед — Саниев Динар;
Легчайший вес (до 61,2 кг) — Ширкунов Сергей — Гамзатов Ахмед;
Полулегкий вес (до 65,8 кг) — Заваев Гаджимурад — Юсупов Омарасхаб;
Легкий вес (до 70,3 кг) — Гаджиев Али — Абасов Усман;
Полусредний вес (до 77,1 кг) — Морозов Евгений — Широков Даниил;
Средний вес (до 83,9 кг) — Расулов Гаджи — Зайнединов Денис;
Полутяжелый вес (до 93 кг) — Багаудинов Гаджимурад — Гасанов Магомед;
Тяжелый вес (до 120 кг) — Гайдамака Андрей — Алиев Омар;
Супертяжелый вес (свыше 120,2 кг) — Магомедов Заурбек — Хазботов Аслан;
Женщины:
Весовая категория до 47,6 кг — Никифорова Татьяна — Тепышева Валерия;
Минимальный вес (до 52,2 кг) — Пургина Кристина — Сафеева Анна;
Наилегчайший вес (до 56,7 кг) — Балдина Полина — Алиева Земфира;
Легчайший вес (до 61,2 кг) — Кармаева Анастасия — Плиткина Екатерина;
Полулегкий вес (до 65,8 кг) — Чеботарева Анастасия — Маркелова Алина;
Легкий вес (до 70,8 кг) — Ширканова Мария — Суслова Екатерина.
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