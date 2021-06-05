Боец UFC Алексей Олейник прокомментировал «СЭ» тюремный срок своего ученика Дмитрия Сосновского.

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«У каждого есть близкие люди, друзья, соседи, не близкие, те, о ком вы просто слышали, — отметил Олейник. — Кто-то разбился на машине, кто-то потерял какой-то орган в силу неправильного питания, употребления алкоголя, табака и так далее. Кто-то просто попал в случайную передрягу, кто-то сел в тюрьму. Ребенок, или, может быть, абсолютно безгрешный человек, а потом — раз — и его не стало, не дай Бог. В жизни происходит, что угодно. В том числе и с Димой произошла такая вещь. Это один из людей, который был мне достаточно близок, я в него вложил, как тренер, товарищ и друг много своих спортивных умений, качеств. Старался прививать какие-то вещи. Но все-таки он ко мне пришел уже в 20 с лишним лет, я не с нуля его учил. Как говорят американцы: «Shit happens» («дерьмо случается» в перевеоде с английского. — Прим. «СЭ»). С ним случилась такая штука, к сожалению. У меня есть сотни, тысячи учеников. У нескольких из них — в том числе у Димы — вот такая фигня произошла. Это все, что я могу сказать по этому поводу».

Ранее 31-летний Сосновский был приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за колонии за похищение и вымогательство денег у бизнесмена в Москве. На счету Сосновского 11 побед в 11 боях в ММА (1-0 в UFC).

(Илья Андреев)