Определились финалисты чемпионата России по ММА 2021
В Кемерово проходит чемпионат России по смешанным единоборствам. Определились финалисты, которые сразятся за первое место 6 июня в СРК «Арена» в присутствии почетных гостей, включая Федора Емельяненко, президента Союза ММА России Радмира Габдуллина и президента IMMAF Керрита Брауна.
Финалисты среди мужчин по всем весовым категориям:
Минимальный вес (до 52,2 кг) — Омаров Курбан — Рахмоналиев Фарход;
Наилегчайший вес (до 56,7 кг) — Картоев Ибрагим — Женишбек уулу Бектур;
Легчайший вес (до 61,2 кг) — Тухтаев Анушервон — Гапизов Шахбан;
Полулегкий вес (до 65,8 кг) — Хамамедов Шайдихан — Зайнуков Курбан;
Легкий вес (до 70,3 кг) — Хадаев Ахмед — Исбулаев Саламат;
Полусредний вес (до 77,1 кг) — Алиев Абдулла — Шайхаматов Камиль;
Средний вес (до 83,9 кг) — Магомедов Юсуп — Шихкеримов Фахрудин;
Полутяжелый вес (до 93 кг) — Меджидов Джамал — Шахрудинов Магомед;
Тяжелый вес (до 120 кг) — Курамагомедов Шамиль — Ибнухажаров Халил;
Супертяжелый вес (свыше 120,2 кг) — Джамалдинов Мурад — Махмудов Шамсутдин.
Финалисты среди женщин по всем весовым категориям:
Весовая категория до 47,6 кг — Маркова Яна — Буга Вера;
Минимальный вес (до 52,2 кг) — Утяганова Юлия — Найденова Диана;
Наилегчайший вес (до 56,7 кг) — Сальникова Любовь — Митина Александра;
Легчайший вес (до 61,2 кг) — Терещенко Дарья — Постарнакова Татьяна;
Полулегкий вес (до 65,8 кг) — Харинова Нина — Агишева Алена;
Легкий вес (до 70,8 кг) — Лагодная Ольга — Пирогова Дарья.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю