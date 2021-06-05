Определились финалисты чемпионата России по ММА 2021

В Кемерово проходит чемпионат России по смешанным единоборствам. Определились финалисты, которые сразятся за первое место 6 июня в СРК «Арена» в присутствии почетных гостей, включая Федора Емельяненко, президента Союза ММА России Радмира Габдуллина и президента IMMAF Керрита Брауна.

Финалисты среди мужчин по всем весовым категориям:

Минимальный вес (до 52,2 кг) — Омаров Курбан — Рахмоналиев Фарход;

Наилегчайший вес (до 56,7 кг) — Картоев Ибрагим — Женишбек уулу Бектур;

Легчайший вес (до 61,2 кг) — Тухтаев Анушервон — Гапизов Шахбан;

Полулегкий вес (до 65,8 кг) — Хамамедов Шайдихан — Зайнуков Курбан;

Легкий вес (до 70,3 кг) — Хадаев Ахмед — Исбулаев Саламат;

Полусредний вес (до 77,1 кг) — Алиев Абдулла — Шайхаматов Камиль;

Средний вес (до 83,9 кг) — Магомедов Юсуп — Шихкеримов Фахрудин;

Полутяжелый вес (до 93 кг) — Меджидов Джамал — Шахрудинов Магомед;

Тяжелый вес (до 120 кг) — Курамагомедов Шамиль — Ибнухажаров Халил;

Супертяжелый вес (свыше 120,2 кг) — Джамалдинов Мурад — Махмудов Шамсутдин.

Финалисты среди женщин по всем весовым категориям:

Весовая категория до 47,6 кг — Маркова Яна — Буга Вера;

Минимальный вес (до 52,2 кг) — Утяганова Юлия — Найденова Диана;

Наилегчайший вес (до 56,7 кг) — Сальникова Любовь — Митина Александра;

Легчайший вес (до 61,2 кг) — Терещенко Дарья — Постарнакова Татьяна;

Полулегкий вес (до 65,8 кг) — Харинова Нина — Агишева Алена;

Легкий вес (до 70,8 кг) — Лагодная Ольга — Пирогова Дарья.