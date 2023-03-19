Артем Резников: «Махачев победит Эдвардса»

Легковес ACA Артем Резников (19-6) считает, что чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) смог бы победить чемпиона полусреднего веса Леона Эдвардса (21-3) и завоевать второй титул.

«Одно я знаю точно, если дадут бой Махачеву, он должен выиграть у Эдвардса, — сказал Резников «СЭ». — Это мое мнение. Он [Эдвардс] в стойке не мог бы в нокдаун отправить или попадать хорошо. Я думаю, что Ислам бы делал тейкдауны и выиграл по очкам. Был бы не легкий бой, но я думаю, что Ислам бы выиграл. Я не вижу хорошей борьбы у Эдвардса. Хотя я могу ошибаться. Никто не верил в борьбу Волкановски».

Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.